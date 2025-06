Voestalpine trotzt Marktkrise: Solides Ergebnis und optimistische Zukunft!

Der österreichische Stahlkonzern Voestalpine hat im Geschäftsjahr 2024/25 trotz eines herausfordernden Marktumfelds ein solides Ergebnis erzielt. Der Umsatz sank um 6,0 Prozent auf 15,7 Milliarden Euro, was auf eine anhaltend schwache Nachfrage aus der Konsumgüter- und Maschinenbauindustrie zurückzuführen ist. Dennoch konnte Voestalpine in Bereichen wie Bahninfrastruktur, Luftfahrt und Lagertechnik stabile Ergebnisse erzielen. Der EBITDA fiel um 23,5 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro, während das Nachsteuerergebnis bei 179 Millionen Euro lag. Die Nettofinanzverschuldung blieb mit 1,65 Milliarden Euro stabil, was die finanzielle Resilienz des Unternehmens unterstreicht.

Trotz des Umsatzrückgangs und gesunkener Margen zeigt sich das Unternehmen optimistisch für die Zukunft. Voestalpine erwartet eine Erholung der Nachfrage, insbesondere auf dem europäischen Markt, und prognostiziert für das kommende Geschäftsjahr ein EBITDA zwischen 1,4 und 1,55 Milliarden Euro. Der Konzern hat zudem eine Dividende von 0,60 Euro pro Aktie vorgeschlagen, was eine Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr darstellt.