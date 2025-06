Trump verdoppelt Zölle: Thyssenkrupp in der Krise – Was jetzt kommt! US-Präsident Donald Trump sorgt mit seiner angekündigten Verdopplung der Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte auf 50 Prozent für erhebliche Nervosität an den Märkten. Diese Maßnahme, die am 4. Juni in Kraft treten soll, wird von der EU scharf …