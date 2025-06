Deutsche Pfandbriefbank: Analysten sehen 50% Kurspotenzial – Jetzt investieren!

Analyst Andreas Pläsier von Warburg Research zeigt sich optimistisch hinsichtlich der Aktie der Deutschen Pfandbriefbank (PBB) nach der Auswertung der Quartalszahlen. Die PBB hat im Jahr 2025 eine solide Performance gezeigt, die von Analysten positiv bewertet wird. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei etwa 5,63 Euro, was einem Anstieg von rund 18 Prozent seit Jahresbeginn entspricht. Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial für die PBB-Aktie, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 6,75 Euro, was einem Potenzial von etwa 20 Prozent entspricht. Warburg Research hat das Kursziel sogar auf 8,80 Euro angehoben, basierend auf neuen Schätzungen für das Jahr 2027. Dies deutet auf ein Kurspotenzial von über 50 Prozent hin, weshalb die Kaufempfehlung aufrechterhalten wird.

Strukturell zeigt sich ein klarer Trend: In den USA hat sich das Exposure zunehmend an die Ostküste verlagert, bei einer soliden Beleihungsauslaufquote von 70 Prozent in den USA und 56 Prozent im Gesamtportfolio. Die Wertberichtigungen der letzten zwölf Monate summierten sich lediglich auf minus 7 Prozent. Die PBB hat zudem erklärt, kein Neugeschäft auf den US-Immobilienmärkten zu tätigen.

Warburg erwartet eine deutliche Verbesserung des Ergebnisses vor Steuern und sieht die Kapitalseite des Unternehmens als solide an. Für die zweite Jahreshälfte wird die Umsetzung eines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von über 15 Millionen Euro erwartet. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie (EPS) von etwa 1,02 Euro, was einer Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei attraktiven 5,5, was auf eine günstige Bewertung hinweist. Die erwartete Dividende beträgt 0,36 Euro pro Aktie, was einer Dividendenrendite von etwa 6,4 Prozent entspricht.

Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 5,668EUR auf Lang & Schwarz (05. Juni 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.