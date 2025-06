Wells Fargo: Fed hebt Vermögensobergrenze auf – Anleger jubeln!

CEO Charlie Scharf, der seit 2019 an der Spitze von Wells Fargo steht, bezeichnete die Aufhebung der Beschränkungen als „entscheidenden Meilenstein“ und plant, Wachstumschancen in den Bereichen Kreditkarten, Vermögensverwaltung und Firmenkundengeschäft zu nutzen. Als Anerkennung für die geleistete Arbeit sollen alle Vollzeitbeschäftigten eine Sonderprämie von 2.000 US-Dollar erhalten. Externe Stimmen, wie JPMorgan-CEO Jamie Dimon, lobten Scharf und sein Team für ihre harte Arbeit, um die Altlasten des Unternehmens zu beseitigen.

Analysten der Deutschen Bank erwarten ein starkes Gewinnwachstum für Wells Fargo, mit einer Prognose von fast 20 Prozent jährlichem Anstieg des Gewinns pro Aktie zwischen 2026 und 2028. Obwohl die Entscheidung der Fed weitgehend erwartet wurde, wird sie als positiv für die Aktie gewertet. Die Deutsche Bank stuft die Wells-Fargo-Aktie weiterhin mit „Kaufen“ ein und setzt ein Kursziel von 90 US-Dollar, was ein erhebliches Potenzial über dem aktuellen Niveau darstellt.

Mit der Aufhebung der Vermögensobergrenze rückt Wells Fargo verstärkt in den Fokus der Anleger. Die Bewertung der Aktie bleibt attraktiv, mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 und einer Dividendenrendite von 2,2 Prozent. Scharf kündigte an, die Dividende erhöhen und das Wachstum beschleunigen zu wollen. Technische Indikatoren deuten darauf hin, dass die Aktie in naher Zukunft einen Aufschwung erleben könnte. Anleger sind optimistisch, dass Wells Fargo nach Jahren des Umbaus wieder ein langfristiger Depotkandidat ist.

Die Wells Fargo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 75,38EUR auf NYSE (05. Juni 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.