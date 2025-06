Meyer Burger: Insolvenzanträge, aber Geschäftsbetrieb bleibt vorerst erhalten!

Für die über 600 Beschäftigten der beiden Standorte sind die Löhne und Gehälter für die nächsten drei Monate durch Insolvenzgeld gesichert. Dies betrifft 289 Mitarbeiter in Hohenstein-Ernstthal und 332 in Bitterfeld-Wolfen. Die Insolvenzverwalter haben bereits Gespräche mit der Geschäftsführung aufgenommen, um die wirtschaftliche Lage zu prüfen und mögliche Sanierungsoptionen zu erörtern. Klose betonte, dass Meyer Burger zu den europäischen Technologie- und Innovationsführern der Solarbranche gehört und dass es wichtig sei, die Standorte und Arbeitsplätze zu erhalten.

Die deutschen Tochtergesellschaften des Solarherstellers Meyer Burger setzen trotz der eingereichten Insolvenzanträge ihren Geschäftsbetrieb vorerst fort. Lucas Flöther, der vorläufige Insolvenzverwalter der Meyer Burger (Germany) GmbH in Hohenstein-Ernstthal, erklärte, dass das Ziel sei, beide Unternehmen während des vorläufigen Verfahrens weiterzuführen. Die Schwesterfirma, die Meyer Burger (Industries) GmbH, mit Standorten in Bitterfeld-Wolfen und Hohenstein-Ernstthal, wird von Reinhard Klose verwaltet.

Eine mögliche Lösung könnte der Verkauf der Unternehmen ohne Altlasten sein, was den Verwaltern zufolge die Chancen auf eine Investorenlösung erhöhen könnte. Meyer Burger selbst leidet seit längerem unter einem schwierigen Marktumfeld, insbesondere durch den zunehmenden Wettbewerbsdruck aus China. Die Geschäftsführungen der beiden deutschen Gesellschaften hatten daher Insolvenz beim Amtsgericht Chemnitz beantragt, nachdem kurzfristig keine Investorenlösung in Sicht war.

Nach der Insolvenzanmeldung hat das Amtsgericht Chemnitz Sachverständige für die Unternehmen in Sachsen und Sachsen-Anhalt eingesetzt. Diese Experten von der Flöther & Wissing Insolvenzverwaltung sollen ein Gutachten über die Gründe der Insolvenz erstellen. Über die vorläufige Insolvenzverwaltung wird in den kommenden Tagen entschieden.

Die Gewerkschaft IG Metall äußerte sich überrascht über die Insolvenzmeldung und kündigte an, gemeinsam mit dem Betriebsrat für die Beschäftigten zu kämpfen. Ingo Hanemann, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Chemnitz, betonte die Wichtigkeit, dass auch in Zukunft Solarprodukte in Deutschland entwickelt und produziert werden.

Insgesamt steht Meyer Burger vor einer herausfordernden Phase, in der die Sicherung der Arbeitsplätze und die mögliche Sanierung der Unternehmen im Fokus stehen.

Die Meyer Burger Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +85,85 % und einem Kurs von 0,900EUR auf Lang & Schwarz (03. Juni 2025, 08:10 Uhr) gehandelt.