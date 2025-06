Amazon Haul: Schnäppchenjäger aufgepasst – Top-Deals für unter 10 Euro!

Amazon hat in Deutschland ein neues Portal namens „Haul“ eingeführt, das Kunden die Möglichkeit bietet, auf Schnäppchensuche zu gehen. In dieser Rubrik sollen Artikel aus den Kategorien Mode, Wohnen und Lifestyle besonders günstig angeboten werden. Laut Rocco Bräuniger, dem Deutschland-Chef von Amazon, ist es für die Kunden wichtig, hochwertige Produkte zu niedrigen Preisen zu finden. Haul wird zunächst für ausgewählte Kunden in der App verfügbar sein und soll in den kommenden Wochen für alle Nutzer zugänglich gemacht werden. Die Produkte in dieser Rubrik kosten in der Regel 20 Euro oder weniger, wobei die meisten Artikel sogar unter 10 Euro liegen.

Die Einführung von Haul erfolgt in einem wettbewerbsintensiven Umfeld, in dem Amazon unter Druck steht, insbesondere durch asiatische Shoppingportale wie Temu, die in Deutschland an Popularität gewinnen. E-Commerce-Experte Alexander Graf sieht in Haul eine Antwort von Amazon auf den wachsenden Wettbewerb. Um Kunden zu gewinnen, bietet Amazon zusätzliche Rabatte an: Ab einem Warenwert von 50 Euro gibt es fünf Prozent Rabatt, ab 75 Euro sogar zehn Prozent. Die Produkte werden direkt von Amazon aus einem Logistikzentrum in China versendet, und die Lieferung erfolgt innerhalb von zwei Wochen. Rücksendungen sind innerhalb von 15 Tagen kostenlos möglich.