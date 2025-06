SFC Energy sichert Großauftrag in Dänemark: Wasserstoff für Telekommunikation!

Die SFC Energy AG wird insgesamt 235 Kilowatt an Wasserstoff-Brennstoffzellen liefern, die in Norlys' Glasfaser-Breitbandnetz eingesetzt werden. Diese PoP-Stationen sind entscheidend für die Verbindung verschiedener Glasfasernetzwerke in Dänemark und benötigen eine zuverlässige Notstromversorgung, um im Falle von Stromausfällen funktionsfähig zu bleiben. Anstelle herkömmlicher Dieselgeneratoren oder Batterien hat sich Norlys Fibernet für die umweltfreundlichen Wasserstoff-Brennstoffzellen entschieden, die eine nachhaltige und wartungsarme Energiequelle bieten.

Die SFC Energy AG, ein führender Anbieter von Wasserstoff-Brennstoffzellen, hat einen bedeutenden Großauftrag von der dänischen Norlys Fibernet erhalten. Dieser Auftrag markiert den ersten großen Erfolg für die 2024 gegründete Tochtergesellschaft SFC Energy Denmark und stellt einen wichtigen Schritt in der Expansion des Unternehmens im skandinavischen Markt dar. Norlys Fibernet hat Wasserstoff-Brennstoffzellen bestellt, um die Stromversorgung kritischer Telekommunikationsinfrastruktur, insbesondere für Point of Presence (PoP)-Stationen, abzusichern.

Die Lieferung, Installation und Inbetriebnahme der Brennstoffzellen sind für den Zeitraum von August bis Dezember 2025 geplant. SFC Energy wird auch die Wartung der Systeme übernehmen, was die langfristige Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen stärkt. Dr. Peter Podesser, Vorstandsvorsitzender der SFC Energy AG, äußerte sich erfreut über den Auftrag und betonte die strategische Bedeutung der Expansion im Wasserstoff-Brennstoffzellenmarkt. Der Erwerb des stationären Wasserstoff-Brennstoffzellen-Geschäfts von Ballard Power Systems im vergangenen Jahr hat SFC die Möglichkeit gegeben, auf bestehendes Know-how und Kundenbeziehungen zurückzugreifen.

Magnus Just Olesen, COO von Norlys Fibernet, hob die Vorteile der Wasserstoff-Brennstoffzellen hervor, die maximale Versorgungssicherheit, geringen Wartungsaufwand und Klimaneutralität bieten. Diese Eigenschaften machen sie ideal für die Sicherung kritischer Infrastrukturen, insbesondere in Krisensituationen. Die Entscheidung für Wasserstoff-Brennstoffzellen unterstützt zudem die ESG-Strategie von Norlys, da sie den Bedarf an seltenen Erden minimieren.

Insgesamt zeigt dieser Auftrag das wachsende Interesse an nachhaltigen Energiequellen und die zunehmende Bedeutung von Wasserstofftechnologien in der modernen Infrastruktur. SFC Energy AG positioniert sich damit als Schlüsselakteur im Bereich der emissionsfreien Energieversorgung in Nordeuropa.

Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 22,90EUR auf Lang & Schwarz (05. Juni 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.