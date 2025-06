CR Energy AG vor Insolvenz: Überraschende Wendung trotz hoher Eigenkapitalquote!

Die CR Energy AG (CRE) steht vor der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, was am 30. Mai 2025 in einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben wurde. Der Hauptgrund für diesen Schritt sind die Zurückhaltung der Kreditgeber bei der Vergabe von Betriebsmittelkrediten sowie die ungünstige Marktentwicklung. Trotz der drohenden Insolvenz betont das Unternehmen, dass die laufenden Projekte seiner Tochtergesellschaften, Terrabau und Solartec, nicht betroffen sein sollen. Der Vorstand führt weiterhin Gespräche mit Investoren, um sowohl Eigen- als auch Fremdkapital zu akquirieren.

Analysten von First Berlin Equity Research und NuWays AG haben ihre Bewertungen für die Aktie von CRE ausgesetzt. Ellis Acklin von First Berlin hat das Kursziel, das zuvor bei 12 Euro lag, ebenfalls ausgesetzt und die Aktie auf "Under Review" herabgestuft. Dies geschieht in Anbetracht der unerwarteten finanziellen Schwierigkeiten, da CRE in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 eine Eigenkapitalquote von 98% aufwies. Diese hohe Quote steht im Widerspruch zur bevorstehenden Insolvenz, was Fragen zur finanziellen Gesundheit des Unternehmens aufwirft.