DAX auf Rekordjagd: Optimismus und geopolitische Spannungen im Fokus!

Der DAX zeigt sich zur Wochenmitte optimistisch und könnte weiter zulegen. Laut dem Broker IG wird der deutsche Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start um 0,2 Prozent höher auf 24.148 Punkte taxiert. Das Rekordhoch der Vorwoche, das bei fast 24.326 Punkten lag, rückt somit wieder in den Fokus. Diese positive Entwicklung wird durch klare Gewinne an der Wall Street und auch durch die Erholung der Märkte in Asien unterstützt.

Am Nachmittag stehen in den USA die ADP-Beschäftigungsdaten aus dem Privatsektor auf der Agenda, die als Vorbote für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag dienen. Diese Daten könnten entscheidend für die Marktstimmung sein, da sie Hinweise auf die wirtschaftliche Lage und die Beschäftigungssituation geben. Zudem treffen sich die Verteidigungsminister aus Deutschland, Großbritannien und anderen Ländern in Brüssel, um weitere Militärhilfen für die Ukraine zu koordinieren, die weiterhin unter dem Druck des russischen Angriffs steht.