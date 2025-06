Ukraine verstärkt Rüstungskooperation: Strategischer Wandel im Konflikt

Die ukrainische Regierung intensiviert ihre Bemühungen um den Nachschub an Waffen und Munition, indem sie verstärkt mit europäischen Partnern zusammenarbeitet. Verteidigungsminister Rustem Umjerow kündigte nach einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel an, dass ukrainische Rüstungsfirmen auch außerhalb des Landes neu entwickelte Waffensysteme produzieren sollen. Diese Maßnahmen sind Teil einer Strategie, die darauf abzielt, die militärische Kapazität der Ukraine während des anhaltenden Konflikts mit Russland zu stärken. Umjerow betonte, dass die gemeinsame Produktion von Drohnen, Raketen und Munition einen strategischen Wandel darstellt, der die Kriegsführung in der Ukraine erheblich beeinflusst hat.

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius unterstrich die Notwendigkeit, die Luftverteidigungssysteme und elektromagnetischen Kampffähigkeiten zu verstärken, um die Ukraine besser zu schützen. Der britische Verteidigungsminister John Healey kritisierte die anhaltenden russischen Angriffe auf Zivilisten und Städte und forderte eine Waffenruhe, während er die Bedeutung der Unterstützergruppe hervorhob, um die militärische Unterstützung für die Ukraine zu intensivieren.