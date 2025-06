Deutsche Telekom: Aktienrückkauf und neue Medienrechte im Fokus!

Die Deutsche Telekom AG hat am 2. Juni 2025 eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung veröffentlicht, in der sie über den Erwerb eigener Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms informiert. Im Zeitraum vom 26. bis 30. Mai 2025 wurden insgesamt 1.150.002 Aktien zurückgekauft. Der Rückkauf erfolgt gemäß den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052, die Transparenz und Marktintegrität fördern sollen.

Die Mitteilung enthält detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen, einschließlich des täglich gewichteten Durchschnittskurses und des Gesamtkaufpreises. So betrug der durchschnittliche Kaufpreis für die zurückgekauften Aktien 33,73 Euro, was zu einem Gesamtaufwand von etwa 38,79 Millionen Euro führte. Die Aktien wurden ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) erworben, wobei eine von der Deutschen Telekom beauftragte Bank die Transaktionen durchführte. Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 10. April 2025 hat die Deutsche Telekom insgesamt 8.491.607 Aktien zurückgekauft.