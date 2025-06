Die Allianz SE hat am 3. Juni 2025 eine Mitteilung über den Erwerb eigener Aktien veröffentlicht, die im Rahmen eines laufenden Aktienrückkaufprogramms durchgeführt wurde. Im Zeitraum vom 26. bis 30. Mai 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 189.000 Aktien. Die Transaktionen wurden über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie über mehrere multilaterale Handelssysteme abgewickelt. Die durchschnittlichen Kaufpreise der Aktien lagen zwischen 348,6570 und 352,0046 Euro. Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 21. März 2025 hat die Allianz insgesamt 2.279.773 Aktien zurückgekauft.

Im Jahr 2024 stieg die Zahl der Insolvenzen bereits um 22 Prozent, was Deutschland nach Frankreich zum am stärksten betroffenen Markt in Westeuropa macht. Besondere Sorgen bereiten die hohen Zahlen an Großinsolvenzen, die viele Arbeitsplätze gefährden. Milo Bogaerts, der Geschäftsführer von Allianz Trade für Deutschland, Österreich und die Schweiz, warnt vor den Dominoeffekten, die solche Insolvenzen auf die Lieferketten haben können. Im ersten Quartal 2025 meldeten bereits 16 große Unternehmen Insolvenz an, darunter Kliniken und Einzelhändler.

In einem anderen Kontext plant die Allianz, ihre Präsenz in Asien auszubauen und zu den Top 3 der Versicherungsunternehmen in der Region aufzusteigen. Trotz eines gescheiterten Versuchs in Singapur bleibt das Unternehmen optimistisch. Analysten empfehlen die Allianz-Aktien mit einem Kursziel von 400 Euro, wobei die Stabilität des Geschäfts und die Krisenfestigkeit als Hauptgründe angeführt werden. Die aktuellen Geschäftszahlen lassen jedoch Fragen zur Möglichkeit einer Dividendenerhöhung aufkommen, was Anleger in ihrer Entscheidung beeinflussen könnte.

Insgesamt steht die Allianz vor Herausforderungen, sowohl in Bezug auf den Aktienrückkauf als auch auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die sich auf die Insolvenzen auswirken.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 352,7EUR auf Lang & Schwarz (05. Juni 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.