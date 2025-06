Volkswagen: 20.000 Stellenabbau bis 2030 – Ein radikaler Wandel steht bevor!

Volkswagen, Europas größter Autobauer, hat beim geplanten Stellenabbau schneller Fortschritte gemacht als erwartet. Personalvorstand Gunnar Kilian gab bekannt, dass bereits rund 20.000 Austritte bis 2030 vertraglich fixiert sind, was mehr als der Hälfte des angestrebten Abbaus von insgesamt 35.000 Stellen entspricht. Dieser Abbau ist Teil eines Sanierungsprogramms, das im Dezember 2022 nach intensiven Verhandlungen zwischen dem Unternehmen und der Gewerkschaft vereinbart wurde. Bis 2030 sollen fast 25 % der 130.000 Arbeitsplätze in Deutschland wegfallen, wobei betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen sind. Der Stellenabbau erfolgt hauptsächlich über Vorruhestandsregelungen und Abfindungen.

Die Kernmarke Volkswagen leidet unter hohen Kosten und Überkapazitäten, insbesondere an den Elektro-Standorten in Zwickau und Emden, wo die Nachfrage nach E-Autos gesunken ist. Im Gegensatz dazu verzeichnet das Wolfsburger Stammwerk, das Verbrenner wie Golf und Tiguan produziert, eine hohe Nachfrage, was zu Sonderschichten führte. Betriebsratschefin Daniela Cavallo warnte jedoch, dass der Absatz des Golfs weiter sinken werde und ab 2027 Probleme mit der Auslastung auftreten könnten, da die Produktion des Golfs nach Mexiko verlagert werden soll.

Zusätzlich hat der Augsburger Großmotorenhersteller MAN Energy Solutions, eine Tochtergesellschaft von Volkswagen, seinen Namen in Everllence geändert, um seine erweiterte Produktpalette, die auch klimafreundliche Technologien umfasst, widerzuspiegeln. Diese Namensänderung folgt dem Trend, sich von traditionellen Bezeichnungen zu distanzieren, um zukunftsfähiger zu erscheinen. Trotz der Herausforderungen, vor denen Volkswagen steht, bleibt das Unternehmen bestrebt, seine Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und die Transformation in eine nachhaltige Zukunft voranzutreiben.

