Neuer Südbonus: Deutschlands Gasproduktion boomt – Entlastung für Unternehmen!

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat angekündigt, dass ein neuer Schwerpunkt der Gasproduktion in Deutschland in Süddeutschland entstehen soll. Im Rahmen dieser Initiative plant die Bundesregierung einen sogenannten „Südbonus“, der zwei Drittel der insgesamt ausgeschriebenen Kapazität für neue Gaskraftwerke in der Region vorsieht. Reiche betonte, dass Bayern von dieser Kraftwerkstrategie und der Ausschreibung von 20 Gigawatt profitieren werde. Die Bundesregierung befindet sich bereits in intensiven Gesprächen mit der EU-Kommission, um die Umsetzung dieser Pläne voranzutreiben.

Ein zentrales Ziel der neuen Bundesregierung ist es, die hohen Strompreise für Unternehmen zu senken, um deren Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Reiche kündigte an, dass das Bundeskabinett noch vor der Sommerpause erste Entlastungsmaßnahmen beschließen werde. Dazu gehören die Senkung der Stromsteuer, die Entlastung von Netzentgelten sowie die Reduzierung der Gasspeicher-Umlage. Die hohen Energiekosten führen derzeit dazu, dass Investitionen in Länder abwandern, in denen die Energiepreise günstiger sind.