Thyssenkrupp Nucera: Kursrakete dank Großprojekt im Wasserstoffsektor!

Thyssenkrupp Nucera, ein führender Anbieter von Wasserstoffelektrolyse-Technologien, hat am Mittwoch von der Aussicht auf ein bedeutendes Großprojekt profitiert, was zu einem Kursanstieg von 12 Prozent auf 10,22 Euro führte. Diese Entwicklung bringt die Aktienkurse des Unternehmens über die wichtige 200-Tage-Linie und lässt das nächste Zwischenhoch bei 10,35 Euro in Sichtweite rücken.

Das Unternehmen wurde beauftragt, eine Front-End-Engineering- und Designstudie (FEED) für eine groß angelegte Wasserelektrolyseanlage in Europa durchzuführen, die eine Kapazität von etwa 600 Megawatt haben soll. Der Auftraggeber, dessen Identität bislang nicht bekannt gegeben wurde, plant, den produzierten Wasserstoff zur Reduzierung von CO2-Emissionen in der Schwerindustrie zu nutzen. Analyst Guido Hoymann von der Privatbank Metzler äußerte sich positiv über die Rückkehr von Aufträgen im Wasserstoffsektor, der in den letzten Monaten eine eher schwache Auftragslage verzeichnete. Das aktuelle Auftragsvolumen in Europa beläuft sich auf rund 5,5 Milliarden Euro, was die Bedeutung des Projekts unterstreicht.