Bundesanleihen im Rückgang: Eurozone-Daten belasten, aber Hoffnung bleibt!

Zusätzlich sorgten die Steuerpläne der deutschen Regierung für etwas Zuversicht. Die Bundesregierung plant, mit einem milliardenschweren Paket, das erweiterte Abschreibungsmöglichkeiten für Maschinen und Elektrofahrzeuge umfasst, die Investitionen in der Wirtschaft anzukurbeln und die wirtschaftliche Erholung voranzutreiben. Diese Maßnahmen könnten langfristig das Vertrauen in die deutsche Wirtschaft stärken.

Am Mittwoch verzeichneten die Kurse deutscher Bundesanleihen einen Rückgang. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,10 Prozent auf 130,91 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,52 Prozent lag. Die Kursbewegungen am Anleihemarkt blieben jedoch moderat. Belastend wirkten sich Daten aus dem Dienstleistungssektor der Eurozone aus, die weniger optimistisch ausfielen als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex sank im Mai, blieb jedoch leicht unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Positiv hervorzuheben sind die robusten Zahlen aus Italien, die auf ein starkes Wachstum im Dienstleistungssektor hinweisen.

Am Montag gaben die Kurse deutscher Staatsanleihen nach den Gewinnen der Vorwoche nach. Der Euro-Bund-Future sank um 0,07 Prozent auf 130,93 Punkte, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen auf 2,52 Prozent stieg. Die anfänglichen Verluste des Bund-Futures konnten sich jedoch etwas erholen, unterstützt durch schwächer als erwartete US-Konjunkturdaten. Der Einkaufsmanagerindex ISM für die US-Industrie fiel auf den niedrigsten Stand seit November, was die Erwartungen an Zinssenkungen durch die US-Notenbank (Fed) verstärkte. Dennoch warnte Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Landesbank Helaba, vor übermäßigem Optimismus, da die Inflationsgefahren weiterhin hoch seien.

Am Dienstag stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen wieder an. Der Euro-Bund-Future notierte am Mittag bei 131,33 Punkten, was einem Plus von 0,13 Prozent entspricht. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,5 Prozent. Die Inflation in der Eurozone fiel im Mai unter die Marke von zwei Prozent, was stärker war als von Volkswirten erwartet. In dieser Woche steht die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Fokus, bei der eine Leitzinssenkung erwartet wird. Experten sehen auch die Möglichkeit eines weiteren Zinsschrittes im Juli, was die Marktteilnehmer aufmerksam verfolgen werden.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 131,2EUR auf Eurex (05. Juni 2025, 07:23 Uhr) gehandelt.