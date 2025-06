Massive Evakuierung in Köln: 20.000 Menschen wegen Bombenentschärfung betroffen!

In Köln steht am Mittwoch eine der größten Evakuierungen der letzten Jahre bevor, da voraussichtlich 20.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen, um drei Weltkriegsbomben zu entschärfen. Diese Bomben, darunter zwei amerikanische 20-Zentner-Bomben und eine 10-Zentner-Bombe, wurden am Montag entdeckt. Der Evakuierungsbereich umfasst bedeutende Einrichtungen wie das Museum Ludwig, das Wallraf-Richartz-Museum sowie den Fernsehsender RTL. Auch die gesamte Kölner Altstadt, 58 Hotels und andere Beherbergungsbetriebe fallen in den Sperr-Radius.

Die Vorbereitungen für die Evakuierung begannen bereits am Morgen, als Straßensperren errichtet wurden und Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Einhaltung der Evakuierung kontrollierten. Bis zum Mittag verliefen die Kontrollen ohne besondere Vorkommnisse, und es gab keine Widerstände von Anwohnern. RTL plant, seine Programme vorübergehend aus dem Außenbezirk Köln-Ossendorf und Berlin zu senden, während andere Veranstaltungen in der Stadt, wie Konzerte und Hochzeiten, verschoben oder abgesagt wurden.

Die Auswirkungen der Evakuierung sind weitreichend, da die Kölner Innenstadt, eine der am dichtesten besiedelten in Europa, sich in eine Geisterstadt verwandelt. Anwohner suchen Zuflucht bei Freunden oder Verwandten, während einige Cafés und lokale Geschäfte spezielle Angebote für die Evakuierten bereitstellen.

Die Entschärfung von Bomben ist in Köln nicht ungewöhnlich, da die Stadt zu den am stärksten bombardierten während des Zweiten Weltkriegs gehörte. Jährlich werden in Nordrhein-Westfalen zwischen 1500 und 2000 Bomben aus dieser Zeit gefunden, was die anhaltenden Nachwirkungen des Krieges verdeutlicht. Trotz der Evakuierung bleibt der Kölner Dom, ein Symbol der Stadt, für Besucher zugänglich, was den Kölnern einen emotionalen Anker bietet.

