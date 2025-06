DHL-Aktien steigen nach Kaufempfehlung – Streik sorgt für Unsicherheit!

Am Mittwochmorgen erlebten die Aktien der DHL, die zur Deutschen Post AG gehören, einen signifikanten Anstieg, nachdem die Citigroup eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatte. Die Papiere erreichten zeitweise einen Kurs von 40,22 Euro auf der Handelsplattform Tradegate und lagen damit über 1 Prozent über dem Schlusskurs an der Xetra-Börse. Der Analyst Arthur Truslove von der Citigroup erhöhte sein Kursziel für die DHL-Aktien auf 48 Euro und stufte die Aktie auf "Buy" hoch. Er argumentierte, dass die potenzielle Verbesserung der Gewinnmargen, die mit einer Erholung der Paketmengen einhergeht, vom Markt noch nicht ausreichend gewürdigt werde. Insbesondere in der Express-Sparte, die in der Vergangenheit unterausgelastet war, gebe es erste Anzeichen für steigende Versandmengen. Truslove schätzt, dass das bereinigte Ergebnis für 2026 etwa 5 Prozent über dem Konsens liegt.

Parallel zu den positiven Entwicklungen an der Börse steht DHL jedoch vor Herausforderungen, insbesondere in Form eines dreitägigen Warnstreiks am Fracht-Drehkreuz in Leipzig, das als das wichtigste Luftfracht-Drehkreuz des Unternehmens gilt. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten zu diesem Streik aufgerufen, um für eine Lohnerhöhung von 12 Prozent und eine Verbesserung der Ausbildungsvergütung zu kämpfen. Der Streik begann am Mittwochabend und soll bis in die Nacht zum Freitag andauern. Verdi hat betont, dass Notdienste eingerichtet werden, um den Transport lebenswichtiger Güter wie Blutkonserven und Medikamente sicherzustellen.

Die erste Verhandlungsrunde zwischen Verdi und der Unternehmensführung verlief ergebnislos, was die Streikbereitschaft der Mitarbeiter weiter erhöht hat. Die nächste Verhandlungsrunde ist für die kommende Woche angesetzt. Trotz der Streikmaßnahmen betont DHL, dass die nationalen Paketdienste nicht betroffen sind, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen bestrebt ist, den Betrieb aufrechtzuerhalten und die Auswirkungen auf die Kunden zu minimieren.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 40,22EUR auf Lang & Schwarz (05. Juni 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.