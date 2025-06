CEOTRONICS AG: Rekordumsatz von 55,8 Millionen Euro – Ein Jubiläumserfolg!

Die CEOTRONICS AG hat im Geschäftsjahr 2024/2025, das am 31. Mai 2025 endete, einen Rekordumsatz von etwa 55,8 Millionen Euro erzielt. Dies entspricht einer Steigerung von 88,4 % im Vergleich zum Vorjahr und übertrifft das Umsatzziel von 55 Millionen Euro um rund 800.000 Euro. Der Auftragsbestand belief sich zum Ende des Berichtszeitraums auf etwa 60 Millionen Euro, was einen Rückgang von 15,4 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt, jedoch weiterhin auf einem hohen Niveau bleibt. Der Auftragseingang lag bei etwa 44,9 Millionen Euro, was im Vergleich zum Vorjahr, das durch einen Großauftrag für das Projekt SmG (Sprechsatz mit Gehörschutz) geprägt war, einen Rückgang darstellt.

Der Vorstandsvorsitzende Thomas H. Günther äußerte sich positiv über die Geschäftsentwicklung und betonte, dass die CEOTRONICS AG anlässlich ihres 40-jährigen Jubiläums den höchsten Umsatz in ihrer Unternehmensgeschichte erzielt hat. Trotz der Herausforderungen, die durch die Neuwahlen der deutschen Bundesregierung in Bezug auf Auftragsvergaben an die Bundeswehr und Bundespolizei entstanden sind, bleibt der Auftragsbestand hoch. Dies bietet eine positive Perspektive für die zukünftige Geschäftsentwicklung, insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit, die innere und äußere Sicherheit in Deutschland und Europa zu stärken.