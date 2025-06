Jobe Bellingham: BVB-Transfer steht kurz bevor – Bruder Jude überzeugt!

Aktuell befindet sich der Verein in der Vorbereitung auf die Club-WM, hat jedoch mit einem Rumpfkader zu kämpfen. Trainer Niko Kovac konnte nach einer kurzen Urlaubspause nur rund zehn Profis zu einer ersten nicht öffentlichen Trainingseinheit begrüßen. Nationalspieler, die derzeit noch für ihre Nationalmannschaften im Einsatz sind, werden erst in der kommenden Woche ins Training integriert. Die Ungewissheit über die Kaderzusammenstellung für die Club-WM bleibt bestehen, insbesondere in Bezug auf den möglichen Transfer von Jobe Bellingham, der bis zum 10. Juni, dem Ende des Sonder-Transferfensters für die Club-WM-Teilnehmer, abgeschlossen sein könnte.

Zusätzlich wird Carney Chukwuemeka, der vom FC Chelsea ausgeliehen ist, voraussichtlich mit in die USA fliegen, obwohl seine Situation über den 30. Juni hinaus noch unklar ist. Soumaila Coulibaly, der an Stade Brest verliehen ist, könnte aufgrund einer Verletzung vorzeitig zurückkehren, während die Rückkehr von Youssoufa Moukoko und Sébastien Haller nicht geplant ist.

In der Vorrunde der Club-WM trifft Dortmund am 17. Juni auf Fluminense aus Brasilien, am 21. Juni auf Mamelodi Sundowns aus Südafrika und am 25. Juni auf Ulsan HD aus Südkorea. Diese Spiele werden entscheidend für die weitere Saison des BVB sein.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,765EUR auf Lang & Schwarz (05. Juni 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.