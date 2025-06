Lufthansa führt kostenlosen Chat-Service ein – Jetzt während des Flugs kommunizieren!

Die Lufthansa hat kürzlich eine bedeutende Neuerung für ihre Passagiere eingeführt: Ab sofort können Fluggäste in den Langstreckenflugzeugen der Airline kostenfrei im Internet chatten. Dieser Service war zuvor kostenpflichtig, während er auf Kurz- und Mittelstrecken bereits seit Anfang 2024 kostenlos angeboten wurde. Passagiere haben nun die Möglichkeit, beliebte Messengerdienste wie WhatsApp, Signal und WeChat zu nutzen, um während des Fluges mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben. Das Senden und Empfangen von Fotos ist ebenfalls erlaubt, während Telefonate und Videocalls aus Rücksicht auf andere Passagiere untersagt sind. Um den Service nutzen zu können, müssen Fluggäste eine Kartennummer aus dem Vielflieger-Programm Miles & More oder eine zum Ticket registrierte E-Mail-Adresse angeben. Eine Registrierung ist auch während des Fluges möglich.

In einem anderen aktuellen Ereignis hat der Ätna auf Sizilien erneut ausgebrochen. Der größte aktive Vulkan Europas spuckt seit den Morgenstunden glühende Lava und Asche. Laut dem italienischen Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) wurde eine pyroklastische Strömung beobachtet, die durch einen Einsturz an der Nordseite des Südostkraters ausgelöst wurde. Das heiße Material blieb jedoch in einem abgelegenen Gebiet, und der internationale Flughafen Catania bleibt vorerst in Betrieb. Die explosive Aktivität hat sich zu einer Lavafontäne verstärkt, und es wurden auch Erschütterungen im Untergrund registriert.

Zusätzlich hat die Lufthansa-Gruppe ihre Flüge nach Israel für eine weitere Woche ausgesetzt, was auf die anhaltenden gewaltsamen Auseinandersetzungen im Gazastreifen zurückzuführen ist. Der Flugstopp gilt für alle Gesellschaften der Gruppe, einschließlich Lufthansa, Swiss und Eurowings. Betroffene Passagiere können ihre Tickets kostenfrei stornieren oder umbuchen.

Die Lufthansa-Aktie zeigt sich derzeit volatil, und Insiderkäufe von Führungskräften deuten darauf hin, dass sie die Bewertung als günstig erachten. Analysten sehen sowohl Chancen als auch Risiken für die Airline, insbesondere im Hinblick auf die Beendigung des Ukrainekrieges und die Wiederaufnahme von Flügen nach Ostasien. Trotz der Unsicherheiten wird die Lufthansa als solides Unternehmen betrachtet, und einige Investoren sehen die Aktie unter 10 Euro als Schnäppchen an.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 7,282EUR auf Lang & Schwarz (05. Juni 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.