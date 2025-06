Siemens Aktienrückkauf: 12 Millionen Aktien und positive Analystenprognose!

Die Siemens Aktiengesellschaft hat am 2. Juni 2025 eine Zwischenmeldung zu ihrem Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht, das am 12. Februar 2024 gestartet wurde. Im Zeitraum vom 26. Mai bis 1. Juni 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 323.307 eigene Aktien. Diese Transaktionen wurden über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) abgewickelt, wobei eine von Siemens beauftragte Bank die Käufe durchführte. Die detaillierten Kaufdaten zeigen, dass die Anzahl der zurückgekauften Aktien und die gewichteten Durchschnittskurse an den einzelnen Tagen variieren. So wurden am 26. Mai 64.134 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 218,35 Euro erworben, während am 30. Mai 69.023 Aktien zu 214,84 Euro zurückgekauft wurden.

Insgesamt hat Siemens seit Beginn des Rückkaufprogramms bis zum 1. Juni 2025 bereits 12.312.447 Aktien zurückgekauft. Diese Maßnahme ist Teil der Strategie des Unternehmens, den Shareholder Value zu steigern und das Vertrauen der Investoren zu stärken. Die Informationen zu den Rückkäufen sind auf der Unternehmenswebsite zugänglich.