flatexDEGIRO AG: Hauptversammlung beschließt Dividende und neue Aufsichtsräte!

Die Hauptversammlung der flatexDEGIRO AG, die am 2. Juni 2025 virtuell stattfand, hat wichtige Entscheidungen getroffen, die die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens betreffen. Die Aktionäre stimmten einstimmig den Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu. In einem zentralen Punkt wurde ein neuer Aufsichtsrat gewählt, in dem Bernd Förtsch und Stefan Müller wiedergewählt wurden. Neu in das Gremium wurden Hans-Hermann Lotter, Martina Pfeifer und Sarna Röser gewählt. In der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats wurde Lotter zum Vorsitzenden und Müller zu seinem Stellvertreter gewählt.

Ein weiterer bedeutender Beschluss war die Ausschüttung einer Dividende von 4 Cent je dividendenberechtigter Aktie, was insgesamt eine Ausschüttung von 4 Millionen Euro aus dem Bilanzgewinn von 106 Millionen Euro bedeutet. Der Rest des Gewinns wird in andere Gewinnrücklagen eingestellt oder auf neue Rechnung vorgetragen. Diese Maßnahme zeigt das Engagement des Unternehmens, den Aktionären eine Rendite zu bieten, während gleichzeitig finanzielle Stabilität gewahrt bleibt.