Deutsche Konsum REIT-AG: Stimmrechtsanteile von Rolf Elgeti sinken drastisch!

Am 3. Juni 2025 veröffentlichte die Deutsche Konsum REIT-AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Diese Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, das seinen Sitz in Potsdam hat. Der Emittent, identifiziert durch den Legal Entity Identifier (LEI) 529900QXC6TDASMCSU89, gab an, dass der Grund für die Mitteilung in der Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte liegt.

Die Mitteilung bezieht sich auf den Mitteilungspflichtigen Rolf Elgeti, dessen Geburtsdatum der 4. November 1976 ist. Am 28. Mai 2025 überschritt Elgeti mit seinen Beteiligungen die Schwelle von 3 % der Stimmrechte. Aktuell hält er 25,64 % der Stimmrechte, was einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der er 29,78 % der Stimmrechte besaß. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG beträgt 50.351.091.