Bike24 Holding AG: Stimmrechtsänderungen und Umsatzprognose steigen!

Die Bike24 Holding AG hat am 2. Juni 2025 eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die im Rahmen der gesetzlichen Meldepflichten gemäß § 40 Abs. 1 WpHG erfolgt ist. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen, die durch den Erwerb von Aktien durch die Janus Henderson Group Plc und den European Smaller Companies Trust Plc verursacht wurden. Am 27. Mai 2025 überschritt die Janus Henderson Group Plc die Schwelle von 3 % und hält nun 7,83 % der Stimmrechte an der Bike24 Holding AG. Im Vergleich zur letzten Mitteilung, in der ein Anteil von 10,19 % angegeben wurde, ist dies ein Rückgang. Der European Smaller Companies Trust Plc hält nun 3,20 % der Stimmrechte, was ebenfalls einen Rückgang im Vergleich zu zuvor 5,56 % darstellt.

In einer weiteren Mitteilung vom 4. Juni 2025 gab die Bike24 Holding AG eine Anpassung ihrer Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 bekannt. Die Gesellschaft erwartet nun Umsätze zwischen 248 Millionen und 261 Millionen Euro, was eine Erhöhung gegenüber der vorherigen Prognose von 233 Millionen bis 242 Millionen Euro darstellt. Die Prognose für das bereinigte EBITDA bleibt unverändert bei 7 Millionen bis 12,1 Millionen Euro. Diese Anpassung basiert auf den positiven Geschäftsergebnissen der Monate April und Mai 2025, die zweistellige Wachstumsraten zeigten.

Die Haupttreiber für das Wachstum sind das Teile-, Zubehör- und Bekleidungssegment, das von einer erhöhten Produktverfügbarkeit und einer erfolgreichen Internationalisierung profitiert. Die Einführung lokalisierter Webshops in Polen und Finnland hat ebenfalls zur Umsatzsteigerung beigetragen. Die Bike24 Holding AG plant, im zweiten Quartal 2025 den höchsten Umsatz in der Unternehmensgeschichte zu erzielen, was auf eine starke Nachfrage und eine positive Marktumgebung hinweist.

CEO Andrés Martin-Birner betont, dass die Verfügbarkeit und die Preiskompetenz im Kerngeschäft entscheidend für den Erfolg sind. Die enge Zusammenarbeit mit Herstellern ermöglicht es Bike24, attraktive Angebote zu erstellen und sich als führender Distributionspartner in Europa zu positionieren. Die vollständigen Halbjahreszahlen werden am 13. August 2025 veröffentlicht.

Die Bike24 Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 2,65EUR auf Lang & Schwarz (05. Juni 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.