Datagroup SE: Umsatzwachstum und neue Kursziele – Chancen und Herausforderungen!

Am 3. Juni 2025 veröffentlichte die Quirin Privatbank eine aktualisierte Analyse der Datagroup SE, in der die Empfehlung auf „Hold“ geändert und das Kursziel auf 58 Euro festgelegt wurde. Diese Anpassung erfolgt im Kontext der jüngsten finanziellen Ergebnisse des Unternehmens für das zweite Quartal 2025, die am 27. Mai veröffentlicht wurden. Datagroup verzeichnete ein Umsatzwachstum von 10,1 % im Vergleich zum Vorjahr, was auf eine starke Auftragslage im Kerngeschäft CORBOX, die Akquisition neuer Kunden sowie zusätzliche Cross- und Upselling-Verträge zurückzuführen ist.

Allerdings führte der Anstieg des Hardwareanteils im Dienstleistungsportfolio zu einer Margendilution, da Hardware in der Regel niedrigere Gewinnmargen aufweist. Die EBIT-Marge sank leicht von 8,3 % auf 8,1 %, was den Erwartungen entsprach. Zudem belasteten ansteigende Forderungen aus Lieferungen und Leistungen den operativen Cashflow. Ein entscheidender Faktor bleibt das öffentliche Übernahmeangebot von KKR, das bei Erreichen bestimmter Annahmeschwellen (80 % oder 90 %) zu einem Anstieg des Angebotspreises auf 56,50 Euro bzw. 58,00 Euro pro Aktie führen könnte.