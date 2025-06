Shelly Group verdoppelt Produktion: 100 Millionen Euro Umsatzplus in Sicht! Die Shelly Group SE, ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat am 3. Juni 2025 eine signifikante Expansion ihrer Produktionskapazitäten angekündigt. Diese Maßnahme ist Teil einer strategischen Initiative, um …