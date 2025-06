Swissnet AG und Clemenceau Medical Center: Revolutionäre Partnerschaft für Datensicherheit!

Die Swissnet AG hat am 3. Juni 2025 eine strategische Partnerschaft mit dem Clemenceau Medical Center, einer führenden multinationalen Krankenhauskette in Dubai, bekannt gegeben. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Datensicherungsinfrastruktur des Clemenceau Medical Centers zu modernisieren und die betriebliche Resilienz sowie die Sicherheit zu verbessern. Swissnet MENA wird eine cyberresiliente Backup- und Wiederherstellungslösung implementieren, die in eine umfassende, cloud-basierte Disaster-Recovery-Strategie integriert ist.

Roger Tabbal, CEO International der Swissnet Group, betonte, dass diese Partnerschaft das Vertrauen internationaler Organisationen in die Leistungsfähigkeit der Swissnet Group widerspiegelt. Die Vereinbarung wird nicht nur die regionale Präsenz des Unternehmens erweitern, sondern auch das Wachstum beschleunigen und neue Sektoren erschließen.

Die Swissnet Group ist ein führender Anbieter von ICT-Lösungen und bietet unter anderem standortbasierte Marketing-Software, Wi-Fi-Infrastruktursysteme und Wi-Fi-Gäste-Hotspots an. Die Gruppe bedient Kunden in verschiedenen Branchen, darunter Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihrer Expertise in digitaler Transformation und Software as a Service unterstützt die Swissnet Group Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Omnichannel-Strategien.

Zusätzlich zu dieser Partnerschaft hat Swissnet kürzlich starke vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht, die ein Umsatzwachstum von 112 % im Vergleich zum Vorjahr zeigen. Die SaaS-Umsätze stiegen um 55 %, während die Hardwareverkäufe um 270 % zulegten. Diese Ergebnisse unterstreichen die Skalierbarkeit der Plattform von Swissnet und die erfolgreiche Integration zuvor akquirierter Unternehmen.

Insgesamt positioniert sich die Swissnet Group durch diese strategische Partnerschaft und die positiven Geschäftszahlen als ein dynamischer Akteur im ICT-Sektor, der bereit ist, von den wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen und anderen Branchen zu profitieren.

Die beaconsmind Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 2,972EUR auf Lang & Schwarz (05. Juni 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.