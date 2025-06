HHLA expandiert trotz Krieg: Neuer Terminal in der Ukraine für 100.000 TEU!

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) plant, ihre Beteiligung an Terminals in der Ukraine trotz des anhaltenden russischen Angriffskriegs auszubauen. Sollte die ukrainische Wettbewerbsbehörde zustimmen, wird die HHLA 60 Prozent der Anteile an der Eurobridge Intermodal Terminal LLC im westukrainischen Batiovo übernehmen. Dies würde der HHLA die Mehrheit an dem Terminal sichern, das sich in der Nähe der EU-Grenze befindet und als wichtiger Knotenpunkt für den Warenverkehr zwischen der Ukraine, Ungarn und der Slowakei fungiert.

Der neue Terminal, der künftig unter dem Namen „HHLA Eurobridge Batiovo“ betrieben wird, wird als Joint Venture zwischen der HHLA International GmbH und der ukrainischen Investmentgesellschaft Fortior Capital LLC geführt. Die HHLA, die bereits seit 2001 einen Terminal in Odessa betreibt, sieht in der Ukraine einen bedeutenden Wachstumsmarkt für den intermodalen Güterverkehr. Angela Titzrath, die CEO der HHLA, betont die Notwendigkeit einer leistungsfähigen Infrastruktur, insbesondere in herausfordernden Zeiten.