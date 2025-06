AGRANA und Ingredion starten Joint Venture: 35 Mio. Euro für Rumänien!

Die Investition von 35 Millionen Euro wird verwendet, um die Produktionskapazitäten für Stärke zu erhöhen und die Kosteneffizienz zu verbessern. Stephan Büttner, Vorstandsvorsitzender von AGRANA, betont, dass diese Initiative im Einklang mit der neuen Konzernstrategie „Next Level“ steht, die auf die Stärkung des Commodity- und Spezialitätengeschäfts abzielt. Mike O’Riordan, Senior Vice President von Ingredion, hebt hervor, dass das Joint Venture einen entscheidenden Schritt zur Verbesserung der Produktionsmöglichkeiten in der EMEA-Region darstellt. Es soll die Abhängigkeit von Importen verringern und die Nachhaltigkeit der Lieferkette erhöhen, was zu einer Reduzierung des CO2-Fußabdrucks führt.

Die AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft und der global tätige Zutatenanbieter Ingredion haben die Genehmigung für ein Joint Venture in Rumänien erhalten. Die Genehmigung wurde von allen relevanten internationalen Regulierungsbehörden, einschließlich der europäischen Kartellbehörde, erteilt. Das Joint Venture zielt darauf ab, die Stärkeproduktion in Rumänien zu erweitern und die Wettbewerbsfähigkeit beider Unternehmen zu steigern. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Ingredion 49% der Anteile an der rumänischen Gesellschaft S.C. AGFD Tăndărei s.r.l. erwerben.

Der Baubeginn für die Erweiterung des Werkes in Tăndărei ist für Juni 2025 geplant, und die Projektlaufzeit beträgt zweieinhalb Jahre. Bereits während dieser Zeit wird die Produktion von Produkten zur Unterstützung des Joint Ventures aufgenommen. AGRANA ist ein führendes Unternehmen in der Veredelung landwirtschaftlicher Rohstoffe und erwirtschaftet mit rund 9.000 Mitarbeitern an 50 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von etwa 3,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist insbesondere in den Bereichen Fruchtzubereitungen und Stärke tätig.

Ingredion ist ein globaler Anbieter von Zutatenlösungen, der verschiedene Spezialstärken entwickelt und produziert, die in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden. Die Partnerschaft zwischen AGRANA und Ingredion wird als strategisch wichtig erachtet, um den wachsenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden und die Innovationskraft beider Unternehmen zu stärken.

Insgesamt zeigt das Joint Venture das Bestreben beider Unternehmen, ihre Marktposition in der Region zu festigen und gleichzeitig nachhaltige Produktionsmethoden zu fördern.

Die Agrana Beteiligungs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 12,28EUR auf Lang & Schwarz (05. Juni 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.