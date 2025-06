Marinomed Biotech: Stimmrechtsmitteilung enthüllt wichtige Eigentümeränderung!

Am 4. Juni 2025 veröffentlichte die Marinomed Biotech AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Die Mitteilung bezieht sich auf eine Beteiligungsmeldung nach den §§ 130 bis 134 des Börsegesetzes 2018 und wurde am 3. Juni 2025 in Wien erstellt. Die Meldung erfolgt nach Fristablauf, was bedeutet, dass die betroffene Person, Abdulmohsen Al Sheikh, gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstoßen hat. Gemäß § 137 BörseG 2018 sind in solchen Fällen die Stimmrechte der betreffenden Person ruhend.

Die Mitteilung informiert über den Erwerb und die Veräußertung von Aktien, die Stimmrechte repräsentieren. Am 20. Januar 2025 überschritt Al Sheikh die festgelegte Schwelle, wobei er zu diesem Zeitpunkt 3,94 % der Stimmrechte an Marinomed Biotech AG hielt. Diese Zahl stellt einen Rückgang im Vergleich zur vorherigen Meldung dar, in der er 4,60 % der Stimmrechte besaß. Die Gesamtzahl der Stimmrechte des Unternehmens beträgt 1.778.333.