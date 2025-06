Zahl der Dollar-Millionäre weltweit steigt – Deutschland verliert Boden!

Der weltweite Kreis der Dollar-Millionäre hat im vergangenen Jahr erneut zugenommen, was vor allem auf die steigenden Kurse an den Aktienmärkten zurückzuführen ist. Laut dem "World Wealth Report" des Beratungsunternehmens Capgemini verfügten 2024 schätzungsweise 23,4 Millionen Menschen über ein anlagefähiges Vermögen von mindestens einer Million Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und stellt den höchsten Stand seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1997 dar. Das Gesamtvermögen dieser wohlhabenden Personen erreichte einen Rekordwert von 90,5 Billionen Dollar (79,3 Billionen Euro), was einem Plus von 4,2 Prozent im Vergleich zu 2023 entspricht. Der Großteil des Vermögenszuwachses kam erneut aus den USA.

In Deutschland hingegen ist die Zahl der Dollar-Millionäre gesunken. Trotz der Position als drittgrößtes Land in Bezug auf die Anzahl der Millionäre, verringerte sich die Zahl um etwa 40.000 auf 1,605 Millionen (Vorjahr: 1,646 Millionen). Capgemini führt diesen Rückgang auf die sinkenden Immobilienpreise zurück. Das Gesamtvermögen der Reichen in Deutschland blieb mit 6,32 Billionen Dollar nahezu stabil.