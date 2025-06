Nemetschek SE: BlackRock erhöht Anteil – CEO und CFO bis 2028 verlängert!

Am 2. Juni 2025 veröffentlichte die Nemetschek SE eine Stimmrechtsmitteilung, die im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG erfolgt ist. Diese Mitteilung informiert über die Veränderungen im Stimmrechtsanteil des Unternehmens, insbesondere im Hinblick auf die Beteiligung von BlackRock, Inc. Der amerikanische Vermögensverwalter hat seinen Anteil an den Stimmrechten auf 7,20 % erhöht, was eine leichte Steigerung im Vergleich zur vorherigen Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 7,18 % lag. Der Grund für diese Mitteilung ist die freiwillige Konzernmeldung aufgrund einer Schwellenberührung auf Tochterunternehmen-Ebene, die am 27. Mai 2025 stattfand.

Zusätzlich gab die Nemetschek SE bekannt, dass der Aufsichtsrat die Verträge von CEO Yves Padrines und CFO Louise Öfverström vorzeitig bis Ende 2028 verlängert hat. Diese Entscheidung signalisiert das Vertrauen des Aufsichtsrats in das bestehende Führungsteam und dessen Fähigkeit, die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu leiten. Unter der Leitung von Padrines, der seit März 2022 im Amt ist, hat die Nemetschek Group bedeutende strategische Veränderungen vollzogen, darunter die Umstellung auf Subskriptions- und SaaS-Modelle sowie Investitionen in Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz und Cloud-Lösungen.