Beiersdorf Aktienrückkauf: 132.396 Aktien für stabile Werte erworben!

Im Zeitraum vom 28. Mai bis zum 30. Mai 2025 erwarb Beiersdorf insgesamt 132.396 Aktien im Rahmen dieses Programms. Die Käufe wurden an der Handelsplattform Xetra durchgeführt und sind wie folgt aufgeschlüsselt:

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft hat am 2. Juni 2025 eine Zwischenmeldung zu ihrem Aktienrückkaufprogramm 2025 veröffentlicht, die eine Korrektur zu einer vorherigen Mitteilung darstellt. Diese Bekanntmachung erfolgt gemäß den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms wurde bereits am 27. Mai 2025 bekannt gegeben.

- Am 28. Mai 2025 wurden 44.400 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittskurs von 121,5781 Euro erworben.

- Am 29. Mai 2025 erwarb Beiersdorf 43.996 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 120,6043 Euro.

- Am 30. Mai 2025 wurden schließlich 44.000 Aktien zu einem Preis von 121,2556 Euro gekauft.

Das Gesamtvolumen der im genannten Zeitraum erworbenen Aktien beträgt somit 132.396 Stück. Der Aktienrückkauf wird durch ein von Beiersdorf beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt, welches die Transaktionen im Auftrag des Unternehmens abwickelt.

Die detaillierten Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft verfügbar, was Transparenz und Nachvollziehbarkeit für Investoren und Interessierte gewährleistet. Diese Maßnahmen sind Teil der Unternehmensstrategie, um den Wert der Aktien zu stabilisieren und möglicherweise zu steigern, was für die Aktionäre von Bedeutung ist.

Die Veröffentlichung dieser Mitteilung unterstreicht Beiersdorfs Engagement für die Einhaltung regulatorischer Anforderungen und die Förderung von Transparenz im Umgang mit den Investoren. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, die Aktionäre regelmäßig über den Fortschritt des Rückkaufprogramms zu informieren, was das Vertrauen in die Unternehmensführung stärken soll.

Insgesamt zeigt die Durchführung des Aktienrückkaufprogramms, dass Beiersdorf aktiv an der Optimierung seiner Kapitalstruktur arbeitet und die Interessen seiner Aktionäre in den Mittelpunkt stellt. Die nächste Meldung zu diesem Programm wird mit Spannung erwartet, da sie weitere Einblicke in die Strategie und die Marktbedingungen geben könnte.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 118,9EUR auf Lang & Schwarz (05. Juni 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.