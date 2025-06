UNIQA Hauptversammlung 2025: Dividende & Aktienrückkauf beschlossen!

Am 2. Juni 2025 fand die 26. ordentliche Hauptversammlung der UNIQA Insurance Group AG in Wien statt, bei der wichtige Beschlüsse zur Dividende und zum Aktienrückkauf gefasst wurden. Für das Geschäftsjahr 2024 wurde eine Dividende von 60 Cent je dividendenberechtigter Stückaktie beschlossen. Der Dividendenzahltag ist auf den 16. Juni 2025 festgelegt, wobei die Auszahlung über die depotführenden Banken erfolgt. Die Raiffeisen Bank International AG fungiert als Hauptzahlstelle. Ab dem 12. Juni 2025 werden die Aktien ex Dividende an der Wiener Börse gehandelt, der Nachweisstichtag ist der 13. Juni 2025. Die Ausschüttung unterliegt einer Kapitalertragsteuer von 27,5 %.

Zusätzlich zu den Dividendenbeschlüssen ermächtigte die Hauptversammlung den Vorstand, eigene Aktien zu erwerben. Diese Ermächtigung erlaubt den Kauf von bis zu 10 % des Grundkapitals, sowohl über die Börse als auch außerbörslich, und gilt für einen Zeitraum von 30 Monaten, beginnend am 7. Dezember 2025 bis zum 6. Juni 2028. Der Kaufpreis für die eigenen Aktien darf zwischen 1,00 und 15,00 Euro pro Stück liegen. Die Ermächtigung umfasst auch den Erwerb von Aktien durch Tochtergesellschaften.