WWF deckt auf: Deutsche Fischer plündern Nordsee-Schutzgebiete!

In einer aktuellen Analyse des WWF wird aufgedeckt, dass deutsche Grundschleppnetzfischer zwischen 2017 und 2022 überwiegend in Schutzgebieten der Nordsee gefischt haben. Laut der Umweltorganisation entfallen 76 Prozent der Fänge von Plattfischen, Weißfischen und Krabben auf diese Gebiete. Im Jahr 2023 wurde die Grundschleppnetzfischerei in einigen dieser Schutzgebiete verboten. Der WWF stützt seine Analyse auf Satellitendaten von Schiffen über zwölf Meter Länge, die in den Schutzgebieten wie Borkum-Riffgrund, Doggerbank und Sylter Außenriff aktiv waren.

Der Deutsche Fischerei-Verband äußerte jedoch Zweifel an den Ergebnissen des WWF und betonte, dass die Fischerei in Schutzgebieten nicht so stark ausgeprägt sei, insbesondere bei Weißfischen. Er räumte ein, dass Krabben hauptsächlich im Nationalpark Wattenmeer gefangen werden, was jedoch als ökologisch verträglich angesehen wird. Die Grundschleppnetzfischerei wird kontrovers diskutiert, da sie als schädlich für Lebensräume gilt und unerwünschten Beifang verursacht. Der Verband argumentiert, dass es verschiedene Arten der Grundschleppnetzfischerei gibt, die unterschiedliche Auswirkungen auf die Umwelt haben.