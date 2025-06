BlackRock überschreitet 4%-Schwelle: Stimmrechtsmitteilung der Wienerberger AG

Am 4. Juni 2025 veröffentlichte die Wienerberger AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG, die die Beteiligungsänderungen von BlackRock, Inc. dokumentiert. Diese Mitteilung ist Teil der gesetzlichen Anforderungen zur Transparenz im Aktienhandel und dient der europaweiten Verbreitung.

Laut der Mitteilung hat BlackRock, ein bedeutender globaler Vermögensverwalter mit Sitz in Wilmington, USA, am 3. Juni 2025 eine Schwelle von 4 % der Stimmrechte an der Wienerberger AG überschritten. In der aktuellen Meldung wird ein Anteil von 4,08 % angegeben, der sich aus 4.378.192 direkt gehaltenen Stimmrechten und 20.157 Stimmrechten aus Finanzinstrumenten zusammensetzt. Dies stellt einen leichten Rückgang im Vergleich zur vorherigen Meldung dar, in der BlackRock 4,16 % der Stimmrechte hielt.