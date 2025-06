Heidelberger Druck rechnet dank guter Auftragslage mit Erholung

Kurierdienst schrieb 14.05.25, 10:30

jedesmal wenn ihr zum Einkaufen geht,

macht mal euere Augen ganz weit auf

und

schaut euch die Regale etwas genauer an!

Was seht ihr da?

Genau

schön verpackte Ware ohne Ende

bedruckt zB durch Heidelberger Druckmaschinen a la Speedmaster & Co

bis zu 21 000 Druckbögen / Std spuckt diese aus

Etwas mehr Begeisterung wäre da nu wirklich angebracht!