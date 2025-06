Netflix erreicht zweites großes Ziel

Nach einem erfolgreichen Sprung über das Vorgängerhoch aus 2021 von 700,99 US-Dollar wurde für die Netflix-Aktie ein weiteres Ziel bei 906,61 US-Dollar ausgerufen. Aber auch dieses gelang es mit offensichtlicher Leichtigkeit zu überwinden und nach einem regelkonformen Pullback das 200 % Fibonacci-Projektionsziel bei 1.239 US-Dollar ins Visier zu nehmen. Das aktuelle Wochenhoch verläuft exakt bei 1.235,50 US-Dollar, womit eine vollständige Abarbeitung vorliegt. Sollten jetzt auf Tagesbasis bedeutende rote Kerzen auftauchen, würde dies für den Aufbau eines Topping-Musters sprechen. Aktuell zwängt sich die Netflix-Aktie in einen steigenden Keil ein, der ebenfalls bärisch zu werten ist und dynamische Verluste hervorbringen könnte. Noch aber scheint die Welt bei Investoren heile zu sein.

Erste Anzeichen auf eine bevorstehende Korrektur würden sich bei Tagesschlusskursen unterhalb von 1.191 US-Dollar ergeben, in diesem Szenario müssten rasche Abschläge auf 1.159 und darunter in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 1.105 US-Dollar angenommen werden. Entsprechend dieser Vorlage könnte ein Short-Engagement in Erwägung gezogen werden. Auf der Oberseite bietet der aktuell gebildete Keil aber noch Anstiegschancen an 1.261 und in der Spitze auf 1.281 US-Dollar. Zu sicher sollte man sich einer uneingeschränkten Rallyefortsetzung ab jetzt aber nicht mehr sein.