Temu und Shein brechen in den USA ein – Trump-Zölle treffen hart!

Wie neue Zahlen des Marktforschungsunternehmens Sensor Tower zeigen, ist die Nutzung beider Plattformen in den Vereinigten Staaten regelrecht eingebrochen. Temu verlor im Mai 52 Prozent seiner täglich aktiven Nutzer (DAUs) im Vergleich zu März – dem Monat vor der Zoll-Ankündigung. Auch Shein verzeichnete einen Rückgang von 25 Prozent. Die monatlich aktiven Nutzer (MAUs) fielen bei Temu um 30 Prozent, bei Shein um 12 Prozent.

Zwei der am schnellsten gewachsenen E-Commerce-Plattformen der Welt geraten in ihrem wichtigsten Auslandsmarkt unter erheblichen Druck: Temu und Shein verzeichnen einen dramatischen Einbruch der Nutzerzahlen in den USA, nachdem die Regierung unter Donald Trump weitreichende Zölle auf chinesische Importe verhängt und die sogenannte "De Minimis"-Regelung zum 2. Mai abgeschafft hat.

Die Schwäche zeigt sich auch in den App-Store-Platzierungen: Temu rutschte im Mai im Apple App Store auf Platz 132 ab – vor einem Jahr noch war die App regelmäßig in den Top 3. Shein fiel auf Rang 60, nach einem vorherigen Durchschnitt in den Top 10.

Werbebudgets massiv gekürzt

Ein weiterer klarer Indikator für den Rückzug: Die Werbeausgaben beider Plattformen in den USA sind eingebrochen. Temu reduzierte seine US-Werbeausgaben im Mai um 95 Prozent im Jahresvergleich, Shein um 70 Prozent. Bereits im April, kurz nach den Trump-Ankündigungen, waren die Budgets um 40 Prozent (Temu) beziehungsweise 65 Prozent (Shein) gesunken.

"Die stark gesenkten Werbeausgaben spiegeln die veränderten Strategien wider, die beide Unternehmen im Zuge der neuen regulatorischen Herausforderungen verfolgen", erklärte Seema Shah, Vizepräsidentin für Forschung und Einblicke bei Sensor Tower.

Ende des "De Minimis"-Schlupflochs

Im Zentrum des Rückgangs steht das Ende der "De Minimis"-Regelung, die es chinesischen Unternehmen erlaubte, Waren im Wert von unter 800 US-Dollar zollfrei in die USA zu senden. Diese Regel war ein wesentlicher Bestandteil des Dropshipping-Modells, das es Temu und Shein ermöglichte, direkt von chinesischen Produzenten an US-Konsumenten zu liefern.

Mit dem Ende dieser Regel mussten die Plattformen ihre Logistik grundlegend umstellen. Temu begann etwa, ein Netzwerk von US-Lagern aufzubauen – mit deutlich höheren Fixkosten. Laut einer Analyse von Tech Buzz China liegt die kritische Schwelle bei 50 Prozent Zoll – ab diesem Punkt verliere Temu seinen größten Wettbewerbsvorteil.

"All diese zusätzlichen Kosten und regulatorischen Hürden beeinträchtigen klar die Wachstumsaussichten chinesischer Plattformen in den USA", so Analystin und Tech-Buzz-China-Gründerin Rui Ma.

Fokus verlagert sich

Während die USA als Markt ins Wanken geraten, verlagern beide Plattformen ihren Fokus zunehmend ins Ausland. Laut Analysten der HSBC stammen mittlerweile 90 Prozent von Temus weltweit 405 Millionen monatlich aktiven Nutzern aus dem Nicht-US-Raum. Besonders stark wächst die Plattform in Europa, Lateinamerika und Südamerika.

Auch Shein treibt seine Expansion außerhalb der USA voran – zuletzt mit neuen Lager- und Distributionszentren in Europa.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

