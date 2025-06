Meta setzt auf Verteidigungstechnologie: Kooperation mit Anduril Industries

Meta Platforms setzt mit der Zusammenarbeit mit Anduril Industries an Militärtechnologie für das US-Militär neue Akzente. Diese Partnerschaft spiegelt einen kulturellen Wandel im Silicon Valley wider. Andrew Bosworth, CTO von Meta, betonte, dass es heute einfacher sei, Verteidigungsprojekte zu unterstützen.

Bosworth äußerte sich während eines Interviews auf dem Bloomberg Tech Summit in San Francisco und stellte fest, dass es im Silicon Valley schon immer eine "stille Mehrheit" gegeben habe, die Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Militär hatte. Der CTO betonte, dass das Silicon Valley tief in der militärischen Entwicklung verwurzelt sei und eine lange Geschichte habe, zu der das Unternehmen hoffentlich zurückkehren wolle.