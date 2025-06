Strategische Partnerschaft mit Lassonde Industries zum Einsatz der Mililk-Technologie in Nordamerika

Ludwigsfelde (IRW-Press/05.06.2025) - Ludwigsfelde (Deutschland), den 5. Juni 2025 - Die Veganz Group AG (WKN: A3E5ED / Kürzel: VEZ), ein führender Innovator im Bereich pflanzlicher Lebensmitteltechnologien, und Lassonde Industries Inc. (TSX: LAS.A) ("Lassonde"), ein kanadischer Agrar- und Lebensmittelkonzern mit einem Jahresumsatz von rund 2,6 Milliarden CAD, haben sich vertraglich darauf verständigt, die patentierte Mililk-Technologie im Rahmen eines auf drei Monate angelegten Forschungs- und Entwicklungsprojekts für Säfte, Smoothies und "Better for you"-Getränke (funktionelle Getränke) anzupassen. Für diese Arbeiten wird Veganz von Lassonde vergütet.

Die patentierte Mililk-Technologie ermöglicht den 2D-Druck von Lebensmitteln und Getränken, wodurch konventionelle Produktionsprozesse deutlich effizienter gestaltet werden können. Dieses energie- und kosteneffiziente Produktionsverfahren bietet eine ganze Reihe signifikanter Vorteile. Dazu zählen eine lange Haltbarkeit der Produkte, bis zu 85 Prozent weniger Gewicht und Volumen, bis zu 94 Prozent weniger Verpackungsmaterial sowie bis zu 90 Prozent CO2-Ersparnis.