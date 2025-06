Erfolgreiches Programm für den Markteintritt im Vereinigten Königreich wird im dritten Jahr in Folge auf der London Tech Week vorgestellt

Die West Midlands Growth Company (WMGC) lädt förderfähige Unternehmen ein, sich für ihr einzigartiges Markteintrittsprogramm im Vereinigten Königreich zu bewerben. Für 2025/26 stehen 15 Plätze zur Verfügung.

Der Start des 2025 Global Growth Programme während der London Tech Week folgt auf den Erfolg des Förderprogramms im Vorjahr, das 17 britische und internationale Unternehmen bei der Schaffung von über 300 Arbeitsplätzen in den West Midlands unterstützt hat.

BIRMINGHAM, England, 5. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Die West Midlands Growth Company (WMGC), die offizielle Investitionsförderungsagentur der gleichnamigen Region, wird am Mittwoch, den 11. Juni, im Rahmen der London Tech Week bei einem speziellen „Frühstücks-Event" ihr „2025 Global Growth Programme", ihr aktuelles Förderprogramm, vorstellen. Der Start des einzigartigen Programms für den Markteintritt im Vereinigten Königreich folgt auf den Erfolg des Programms 2024, das 17 innovationsorientierte, wachstumsstarke internationale und britische Unternehmen bei der Schaffung von über 300 Arbeitsplätzen in den West Midlands unterstützt hat.

The West Midlands Breakfast Takeover findet ab 9.00 Uhr im The Shard in Zusammenarbeit mit der Warwick Business School statt und präsentiert die Weltklasse-Innovationskraft der West Midlands und die Möglichkeiten, die sich ehrgeizigen, schnell wachsenden Unternehmen bieten.

Das Global Growth Programme, das nun im dritten Jahr in Folge durchgeführt wird, ist ein vollständig finanziertes, neunmonatiges Unterstützungspaket für internationale Technologieunternehmen, die sich in der Region einen Namen machen wollen. Das Programm bietet vollständig subventionierte Büroflächen in einem von sechs Innovationszentren in Birmingham, Wolverhampton und Coventry. Unternehmen, die an dem Programm teilnehmen, können aus 20 branchenspezifischen Unterstützungspaketen wählen, die auf vier Schlüsselbranchen ausgerichtet sind: Health Tech, Clean Tech, Digital Tech und Future Mobility. Diese Pakete sollen den Erfolg beim Markteintritt optimieren, indem sie den Unternehmen Zugang zu kommerziellen Netzwerken, F&E-Einrichtungen und Innovationszentren in der gesamten Region verschaffen.