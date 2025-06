Stablecoins: Die nächste Billionen-Dollar-Chance an der Wall Street?

Stablecoins – digitale Währungen, die an klassische Fiat-Währungen wie den US-Dollar gekoppelt sind – gewinnen vor allem durch ihre Stabilität und schnelle Abwicklung an Attraktivität. Ursprünglich für den Krypto-Handel gedacht, rücken sie zunehmend in den Fokus von Banken, Zahlungsdienstleistern und Tech-Konzernen. Hintergrund ist unter anderem der regulatorische Wandel: Die Trump-Regierung lockert derzeit die unter der Regierung von Joe Biden eingeführten Beschränkungen und der US-Kongress arbeitet an einem Gesetzespaket namens GENIUS Act, das bereits im August verabschiedet werden könnte.

Parallel dazu sorgen neue Regulierungsrahmen in Europa (MiCA), Singapur und anderen Ländern für ein günstigeres Umfeld für institutionelle Investoren. Das könnte der globalen Einführung zusätzlichen Schub verleihen. Auch Zentralbanken beobachten den Markt genau – nicht zuletzt wegen der möglichen Auswirkungen auf die Märkte für Staatsanleihen.

Stablecoins könnten künftig weit mehr sein als nur Handelsinstrumente. Analysten sehen Anwendungspotenzial in Bereichen wie internationalen Überweisungen, B2B-Zahlungen, E-Commerce oder als Inflationsschutz in schwachen Währungen. Ryan erwartet für Emittenten ein jährliches Umsatzpotenzial von bis zu 100 Milliarden US-Dollar – durch Zinsgewinne oder neue Gebührenmodelle.

Langfristig könnten Stablecoins laut Analysten zum zentralen Zugangspunkt für die Tokenisierung von Finanz- und Realwerten werden und somit zur Schlüsseltechnologie einer zunehmend digitalen Wirtschaft.



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





