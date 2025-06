East Africa Metals kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung an

Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten oder Weitergabe an US-Nachrichtendienste bestimmt

Vancouver, British Columbia – 4. Juni 2025 / IRW-Press / East Africa Metals Inc. (TSX-V: EAM) „East Africa Metals“ oder das „Unternehmen“) freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung anzukündigen, in deren Rahmen das Unternehmen durch den Verkauf von 50.200.000 Stammaktien zu einem Preis von 0,11 CAD pro Aktie einen Bruttoerlös von 5.522.000 CAD erzielen will.

Bei der Privatplatzierung handelt es sich um eine Investition durch einen strategischen Investor – ein Ausdruck des Vertrauens in die afrikanischen Vermögenswerte und Wachstumsaussichten des Unternehmens. Bei Abschluss wird der Investor rund 19,9 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens halten. Alle begebenen Wertpapiere sind an eine viermonatige Haltedauer ab dem Ausgabetag gebunden. Das Unternehmen plant, den Erlös aus der Privatplatzierung für die Erschließung seiner Projekte in Äthiopien und Tansania, Rechts- und Rechnungslegungskosten, Marketingaufwendungen sowie als Working Capital zu verwenden. In Verbindung mit der Privatplatzierung wird das Unternehmen keine Provisionen oder Vermittlungsgebühren zahlen. Die Privatplatzierung steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX-V.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen eines einzelnen Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten bzw. an oder auf Rechnung oder zugunsten einer US-Person (gemäß der Definition in Regulation S des United States Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen eines einzelnen Bundesstaates registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht vor.

Über East Africa Metals

Zu den Hauptvermögenswerten des Unternehmens zählen eine Nettogewinnbeteiligung von 30 % an den Minen Mato Bula und Da Tambuk (zusammen das „Konzessionsgebiet Adyabo“) sowie eine Projektbeteiligung von 70 % am polymetallischen VMS-Explorationsprojekt Harvest in der Region Tigray in Äthiopien. Zusätzlich steht dem Unternehmen eine Nettoertragsbeteiligung von 30 % am Bergbaubetrieb Magambazi in der Region Tanga in Tansania zu.