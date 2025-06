Asiens Starbucks? Citi sieht 44 Prozent Kurspotenzial bei China-Teekette Chagee

Die chinesische Premium-Teekette Chagee erregte bereits kurz nach ihrem Börsengang im April Aufmerksamkeit – und Analysten trauen dem Unternehmen Großes zu. So hat der Citi-Experte Xiaopo Wei die Aktie jetzt mit "Kaufen" eingestuft und ein Kursziel von 43,70 US-Dollar ausgegeben. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 44 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs.

Chagee positioniert sich im wachsenden Markt für frisch aufgebrühten Premium-Tee als führender Anbieter. Ende März betrieb das Unternehmen 6.681 Teehäuser, was einem Plus von 63,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Ein Marktanteil von rund zwanzig Prozent im Premium-Segment Chinas spricht laut Wei für die starke Wettbewerbsposition.

Besonders überzeugt zeigt sich der Analyst vom skalierbaren Geschäftsmodell: Mit einem standardisierten und digitalisierten Franchise-System – dem sogenannten 'Five Things Online'-Ansatz – gelingt es Chagee, das Tagesgeschäft effizient zu steuern. Dazu gehören unter anderem die automatisierte Zubereitung, Online-Zahlungen, digitales Kunden- und Franchise-Management sowie Supply-Chain-Optimierung.

Die Mehrheit der Standorte wird von Franchise-Partnern betrieben, wobei eine starke zentrale Kontrolle gewährleistet ist: Nur 160 der Filialen befinden sich im Eigenbesitz, während mehr als 6.250 von Partnern geführt werden. Laut Wei ermögliche die Kombination aus Markenkraft, effizienter Technologie und Social-Media-Marketing ein schnelles, aber nachhaltiges Wachstum.

Auch international will Chagee weiter expandieren. Die US-Märkte stehen dabei besonders im Fokus. Citi sieht in der Premium-Tee-Kette eine "einzigartige Wachstumsstory" mit dem Potenzial, sich dauerhaft am globalen Markt zu etablieren.





Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion