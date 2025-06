US-Titel in ETF gefährlich übergewichtet: Metzler warnt vor Risiken

Gerhard Wiesheu, Vorstandssprecher der Frankfurter Privatbank, zufolge stellen die hohen Anteile an US-Aktien in vielen gängigen ETFs ein erhebliches Risiko dar. Besonders ETFs, die den MSCI World Index abbilden, enthalten rund 70 Prozent US-Titel. "Diese Risiken sollten nicht unterschätzt werden", warnte Wiesheu auf der Bilanzpressekonferenz der Bank.

Während Exchange Traded Funds (ETFs) bei Privatanlegern immer beliebter werden, sieht das Bankhaus Metzler erhebliche Risiken in der weit verbreiteten Ausrichtung vieler dieser Fonds auf US-amerikanische Titel. Zuerst hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung darüber berichtet.

Der MSCI World Index, der von vielen ETFs abgebildet wird, besteht Ende April 2025 zu mehr als 71 Prozent aus US-amerikanischen Unternehmen. Für Anleger, die in solche Produkte investieren, bedeutet dies eine starke Abhängigkeit von den USA und dem US-Dollar. In Zeiten von Marktschwankungen und geopolitischen Unsicherheiten kann dies problematisch werden. „Das wissen viele Privatanleger nicht“, erklärt Wiesheu. Angesichts dieser Risiken setzt Metzler auf aktives Management, um das Portfolio gezielt an die Bedürfnisse seiner vermögenden Kunden anzupassen.

Metzler betreut Kunden mit einem Vermögen ab drei Millionen Euro und hält aktive Managementstrategien für sicherer als passiv gemanagte ETFs. Die Bank steht der zunehmenden Zahl aktiv gemanagter ETFs auf dem europäischen Markt kritisch gegenüber, da diese zwar ebenfalls an einen Index gebunden sind, jedoch höhere Kosten verursachen können, wodurch der Nutzen der aktiven Verwaltung infrage gestellt wird.

Die Privatbank Oddo BHF verfolgt einen anderen Ansatz. Nicolas Chaput, Leiter der globalen Vermögensverwaltung bei Oddo BHF, kündigte kürzlich an, dass die Bank im Sommer eine Reihe aktiver ETFs auf den Markt bringen werde. Die Kunden hätten ausdrücklich den Wunsch nach aktiven Produkten geäußert. Die Fonds und bald auch die aktiven ETFs der Bank sind jedoch nur für vermögende Kunden mit einem höheren Investitionsvolumen zugänglich.

ETF-Produkte haben die Geldanlage für Privatanleger revolutioniert, indem sie eine einfache, transparente und kostengünstige Möglichkeit bieten, in den Markt zu investieren. Mit geringen Verwaltungsgebühren und der Flexibilität von Sparplänen ermöglichen sie eine langfristige Anlagestrategie, die auch für kleinere monatliche Beiträge geeignet ist. Jan Tachtler, Partner bei HQ Trust, räumt dennoch ein, dass aktives Management nicht zwangsläufig zu besseren Renditen führt. "Höhere Abweichungen vom Index sorgen im Mittel nicht für eine bessere relative Performance", so seine Berechnungen.

Das Bankhaus Metzler ist seiner klassischen Strategie jedoch treu geblieben und konnte im Jahr 2024 eine positive Entwicklung im Bereich Private Banking verzeichnen. Die Zahl der verwalteten Portfolios sowie das Gesamtvolumen stiegen an, was den Erfolg des aktiven Managements unterstreicht. Auch in den weiteren Geschäftsbereichen wie dem Asset Management, dem Kapitalmarktgeschäft und der Unternehmensfinanzierung lief es gut. Die Privatbank setzt damit auch künftig auf gezielte, individuelle Beratung und Vermögensverwaltung, um den Anforderungen ihrer wohlhabenden Kundschaft gerecht zu werden.



Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion