Trader setzt 755 Millionen US-Dollar auf steigenden Kospi

Ein unbekannter Großinvestor sorgte am Mittwoch mit einem Optionsgeschäft in Höhe von rund 755 Millionen US-Dollar für Aufsehen. Mit diesem massiven Trade setzt er auf eine Fortsetzung der jüngsten Kursrally an Südkoreas Aktienmarkt, was ein klares Signal ist, dass einige Marktakteure dem Aufwärtstrend des Kospi 200 noch erhebliches Potenzial zutrauen. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet.

Konkret handelte es sich um über 11.000 Call-Optionen auf den südkoreanischen Leitindex Kospi 200 mit einer Laufzeit bis zum 10. Juli. Der Basispreis liegt bei 385 Punkten, was einem Plus von etwa 4,1 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch (369,9 Punkte) entspricht. Das Volumen des Kontrakts summierte sich auf über eine Billion Won, umgerechnet etwa 755 Millionen US-Dollar.