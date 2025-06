Robotaxi-Fantasie: Zündet Teslas nächste Kursrakete?

Die Vorfreude auf den für Ende Juni erwarteten Start des Robotaxi-Dienstes in Austin/Texas nimmt zu. Doch bevor sich Anleger zu sehr von den Zukunftsvisionen des Unternehmens mitreißen lassen, sollten sie sich die Frage stellen, ob diese Innovationen ausreichen, um die extrem hohe Bewertung der Aktie zu rechtfertigen.

Thomas Martin, Senior Portfolio Manager bei Globalt Investments, findet den KGV von Tesla mit über 100 viel zu hoch und nicht mehr gerechtfertigt. Offensichtlich würden viele Investoren von Tesla über das Kerngeschäft mit Elektrofahrzeugen hinausblicken und stattdessen auf das Potenzial in Bereichen wie autonomes Fahren und den humanoiden Roboter "Optimus" setzen, so der Analyst. Um die derzeitige Bewertung zu rechtfertigen, müsste Tesla die Gewinne über einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren mit einer Rate von 50 Prozent bis 70 Prozent jährlich steigern – was sehr schwer machbar sei.