Thyssenkrupp nach starkem Vortag erneut höher - TKMS-Börsenpläne

Molok schrieb 02.06.25, 09:20

Für TK bin auch ich positiv gestimmt...man muss nur die Tür in der Zarge lassen...solange Trump rumwütet ist genühend Zeit sein Unternehmen für die Zukunft zu stärken....und strategisch zu auszurichten, genau das macht TK... endlich wird gehandelt nach jahrelanger Lähmung...wenn alles in trockenen Tüchern ist sind auch die Zölle bis dahin nur noch in Grimms Märchen zu finden...🙃